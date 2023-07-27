Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 50 bin ton tahılı ücretsiz olarak ulaştıracağını açıkladı. Ayrıca Putin, Mısır'da bir Rus sanayi bölgesi oluşturacaklarını belirtti.

- Putin'den 6 Afrika ülkesine 50 bin ton ücretsiz tahıl yardımı

Putin: "Mısır'da Rus sanayi bölgesi oluşturacağız"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 3-4 ay içinde Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 50 bin ton tahılı ücretsiz olarak ulaştıracağız" dedi. Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüklerini belirterek, "Umarım yakın gelecekte Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus Sanayi Bölgesi faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde açılış konuşması gerçekleştirdi. Rusya'nın Afrika ülkelerine desteği ve ticari ilişkileri hakkında konuşan Putin, "Rusya, Afrika ülkelerine 2022 yılında toplamda 11,5 milyon ton, bu yılın ilk 6 ayında ise 10 milyon ton tahıl ürünü gönderdi" dedi. Rusya'nın, Afrika ülkelerine gönderdiği petrol ürünlerini geçtiğimiz yılla kıyaslayan Putin, "2022 yılında toplamda 8 milyon ton petrol ürünü gönderdik. Bu oranın bu yıl ise 18-20 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz, ihtiyaç sahibi ülkeleri desteklemeye devam edecek"

Putin, "Ülkemiz insani yardımlar da dahil ihtiyaç sahibi ülkeleri desteklemeye devam edecek. Bu kaynakların daha adil bir şekilde paylaştırılması için bir sistem üzerinde çalışma yürütüyoruz. Küresel gıda krizine karşı her türlü çabayı gösteriyoruz. Önümüzdeki 3-4 ay içinde Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 50 bin ton tahılı ücretsiz olarak ulaştıracağız" dedi.

"Hem tahıl ve gübre sevkiyatımızı engelliyorlar hem bizi sorumlu tutuyorlar"

Tahıl ve gübre sevkiyatı konusunda batılı ülkeler ile yaşadıkları anlaşmazlıklara değinen Putin, "Batılı ülkeler bir taraftan tahıl ve gübre sevkiyatımızı engelliyor bir yandan da küresel gıda krizi nedeniyle ikiyüzlü bir şekilde bizi suçluyorlar. Bu durum tahıl anlaşması uygulamalarında açıkça ortaya çıktı. Bu sözde anlaşma kapsamında Ukrayna'dan toplamda 32,8 milyon ton düzeyinde sevkiyat gerçekleşti. Bunun yüzde 70'nden fazlası zengin ve orta gelir düzeyindeki ülkelere giderken Etiyopya, Sudan ve Somali gibi ülkelere ancak yüzde 3'nden azı ulaşabildi. Anlaşma dahilinde Rusya'nın tahıl ve gübre sevkiyatını yapmasındaki ambargoların uygulanmaması şartı yerine getirilmedi. Yoksul ülkelere gübre sevkiyatımızın önüne engeller çıkarıldı. 20 bin ton Malavi'ye, 34 bin ton Kenya'ya gönderildi. Gerisi Avrupalıların elinde kaldı" dedi. Putin, tahıl üretimi konusunda Rusya'nın dünya pazarındaki payına da değinerek, "Rusya'nın dünya pazarındaki payı yüzde 20, Ukrayna'nın ise yüzde 5'in altında. Bu durum küresel gıda güvenliğine katkı yapan ve sorumlu bir şekilde uluslararası tedarikçi olan ülkenin Rusya olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika Birliği'nin, G-20'ye katılım çabalarını destekliyoruz"

Afrika Birliği'nin G-20'ye katılım çabalarını desteklediklerini açıklayan Putin, "Afrika Birliği Başkanı olarak Senegal Devlet Başkanı'nın, G-20'ye tam üyeliği konusundaki girişimlerine ilk cevap veren ülkelerden biri olduk. Bu kararın Eylül ayında Yeni Delhi'de alınacağını umuyoruz. Rusya eskiden beri olduğu gibi Afrika ülkelerinin egemenliklerinin güçlenmesi ve Afrika'nın çok kutuplu dünyanın kilit ortaklarından biri haline gelmesi için her şeyi yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.

"Mısır'da Rus sanayi bölgesi oluşturacağız"

Putin, Afrika ülkeleri ile ticaretin gelişmesi için farklı programların üzerinde durduklarını belirterek, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüyoruz ve umarım yakın gelecekte Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus Sanayi Bölgesi faaliyete geçireceğiz. İlk üretim tesisi inşasını bu yıl bekliyoruz ve önümüzdeki yıl burada üretilen mallar Afrika'ya ihraç edilecek" bilgisini verdi. Putin ayrıca Afrika ülkeleriyle anlaşmaların ulusal para birimleriyle gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatırken aynı zamanda Afrika ülkelerindeki öğrencilerin eğitimleri ile ilgili de işbirliklerine devam ettiklerini ekledi.