Putin, Dağıstan'da Halkla Selamlaştı

Rusya devlet başkanlığı Kremlin Sarayı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Dağıstan'a yaptığı çalışma gezisi kapsamında Vladimir Putin, federal anıtlar ve UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip Naryn-Kala Kalesi arkeolojik kompleksini ve Derbent Cuma Camii'ni ziyaret etti" denildi.Devlet Başkanı Putin'in Derbent'te halkın arasına inerek selamlaştığı görüntüler yine Kremlin Sarayı tarafından dün gece paylaşıldı. Putin'e Cuma Camii ziyareti sırasında Kuran-ı Kerim hediye edildi. Naryn-Kala Kalesi ve Cuma Camii, yapımı 6'ncı yüzyıla dayanmaktadır ve en eski yapılardan biri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya