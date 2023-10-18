Putin, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni övdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin anlamlı, küresel nitelikte ve gelecek odaklı olduğunu söyledi. Putin, inisiyatifin evrensel, sürdürülebilir ve uzun vadeli ekonomik ilerleme ve sosyal refah arzusunu paylaştığını vurguladı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin anlamlı, küresel nitelikte ve gelecek odaklı olduğunu söyledi.

Putin, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde yaptı.

İnisiyatiften övgüyle bahseden Putin, Rusya ve Çin'in evrensel, sürdürülebilir ve uzun vadeli ekonomik ilerleme ve sosyal refah arzusunu paylaştığını, ayrıca medeniyet çeşitliliğine ve her devletin kendi kalkınma yolunu seçme hakkına saygı duyduğunu vurguladı.

Putin, inisiyatifin bu tarz temel ilkeler üzerine inşa edildiğini belirtti.