Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Moskova'da görüştü. İki lider arasındaki görüşmede Rusya ile Cezayir arasındaki ilişkilerin stratejik bir nitelik taşıdığı vurgulandı. Putin, Cezayir'in uzun yıllar Rusya'nın Afrika kıtasındaki önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu söylerken, Tebbun da Cezayir'in Rusya ile ilişkilerinin hiçbir zaman değişime uğramadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Moskova'da görüştü.

Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Cezayir arasındaki ilişkilerin stratejik bir nitelik taşıdığına dikkati çekerek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Cezayir'in kurtuluş savaşında önemli destekler verdiğini ve ilk yıllarında ülkenin bağımsız, egemen bir devlet olarak oluşmasına, ekonomisinin bazı alanlarda şekillenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Rusya-Cezayir işbirliğinin çok yönlü ve daha fazla gelişme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Putin, sürekli iletişim halinde olduklarını ve düzenli siyasi diyaloğun ilişkilerde önemli rol oynadığını vurguladı.

Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildiğini hatırlatan Putin, etkileşimin BM dahil diğer platformlarda daha da artacağını dile getirdi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında da Putin, Cezayir'in uzun yıllar Rusya'nın Afrika kıtasındaki önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu söyleyerek, "Yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde ticaret cirosundaki büyüme yüzde 73'ün üzerinde gerçekleşirken, tarım ürünlerinde karşılıklı ticaret ikiye katlandı." diye konuştu.

Putin, dünya döviz piyasalarındaki olumsuz duruma karşı ticaretin güvence altına alınmasını mümkün kılacak şekilde ulusal para birimlerinde uzlaşma uygulamasının yaygınlaştırılması için birlikte çalışmanın da önemine dikkat çekti.

Tebbun: "Bağımsızlığımızı bize silah sağlayan Rusya'nın desteği sayesinde koruyoruz"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise Cezayir'in Rusya ile ilişkilerinin hiçbir zaman değişime uğramadığını, Rusya'yı her zaman desteklediklerini söyledi.

Tebbun, "Bugün dış devletlerin üzerimizde baskısı olabilir ama bu ilişkilerimizi asla etkileyemez. Birincisi, bağımsızlığımızı korumalıyız. Bu zor koşullarda bağımsızlığımızı koruyabilmemiz, bize silah sağlayan Rusya'nın desteği sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tebbun, Cezayir'in BRICS grubuna girmesi için süreci hızlandırmak gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin ardından Putin ve Tebbun, Rusya ve Cezayir arasında derinlemesine stratejik ortaklık deklarasyonu imzaladı.