Putin B planını devreye soktu! Sivillerin açık hedef haline gelmesi bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 27. güne girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in B planını devreye soktuğu öne sürüldü. Putin'in B planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik etmek ve kitlesel bir mülteci yaratmak amacıyla kasıtlı olarak Ukraynalı sivillere, apartmanlara, hastanelere, işyerlerine ve sığınaklara saldırması hedefliyor. Bunun sonunda Ukrayna içinde ve en önemlisi NATO içinde büyük bir mülteci krizi yaratmayı hedefliyor.

HER ŞEY PUTİN'İN İSTEDİĞİ GİBİ İLERLİYOR

Habere göre, Putin'in B planı, planlandığı gibi gelişiyor. Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in Pazar günü Kiev'den aktardığına göre, savaşın başlamasından bu yana 3,3 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan kaçtı. Bu durum, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak kayıtlara geçti. Ülkeden kaçanların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu da Putin'in stratejisinin istediği gibi ilerlediğini gösteriyor.

SAVAŞ SUÇU OLDUĞU HALDE PLAN DEVAM EDECEK

Vladimir Putin'in planının savaş suçu içermesine rağmen devam etmesi beklenirken konu hakkında açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rusya'nın operasyonel yaklaşımını değiştirdi. Rus ordusu şimdi yıpratma stratejisine geçti" ifadelerine yer verdi.

ABD EKONOMİK YAPTIRIMLARA DEVAM EDECEK

Haberin devamına göre, Biden Rusya'ya daha önce Batı tarafından hiç uygulanmamış ekonomik yaptırımlar uygulamak, Ukrayna'ya silah göndermek istiyor.