Putin, ABD'nin Tomahawk Füzeleri Açıklamasını Eleştirdi

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un Ukrayna'daki çatışmada Tomahawk seyir füzeleri tedarik etmeye hazır olduklarına dair açıklamalarının, ABD içindeki sorunlardan kaynaklanabileceğini ve kamuoyunun dikkatini bunlardan uzaklaştırma ihtiyacından doğmuş olabileceğini söyledi.

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri göndermeye hazır olduklarına ilişkin açıklamalarının aslında Washington'un kendi iç sorunlarından dikkati uzaklaştırma girişimi olabileceğini öne sürdü. Tomahawk sistemlerinin olası tedarikiyle ilgili soruyu yanıtlayan Putin "Bu aynı zamanda iç sorunlardan dikkati bir şekilde başka yöne çekmenin bir yolu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ABD yapımı Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi durumunda Rusya'nın "uygun şekilde" karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, haftasonu yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Tomahawk seyir füzelerini NATO ülkelerine verip ardından Ukrayna'ya transfer edilmesini değerlendirdiğini, nihal kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından verileceğini söylemişti.