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Prizren'deki Hayvan Pazarına El Bombası Atıldı: 9 Yaralı

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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde hayvan pazarına atılan el bombası sonucunda 9 kişi yaralandı. Kosova polisi, olayla ilgili 3 kişiden şüpheleniyor ve 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde hayvan pazarına atılan el bombası sonucunda 9 kişi yaralandı.

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde kentteki hayvan pazarına el bombası atıldığı, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili 3 kişiden şüphelenildiği, 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı???????.

Yerel basında çıkan haberlerde, olayın, pazarda yaşanan bir tartışmanın ardından el bombası atılmasıyla meydana geldiği belirtildi.???????

Kaynak: AA / Dünya

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