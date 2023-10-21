Priştine'de Filistin'e Destek Gösterisi

Kosova'nın başkenti Priştine'de yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve saldırıları kınayan dövizler açtı. Gösterinin organizatörleri adaletin yanında olduklarını vurgulayarak, Gazze'deki olayları savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Priştine'nin ana meydanında toplanan yüzlerce kişi, "Filistin'e özgürlük", "Filistin ve insan hakları için ayağa kalk", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan dövizler taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Albert Berisha, katılımcılara seslenerek, bu etkinlikle güçlünün yanında değil, adaletin yanında oldukları mesajını verdiklerini söyledi.

Özgürlüğün değerinin hayattan daha pahalı olduğunu ve bu yüzden Filistin'e özgürlüğün gelmesi gerektiğini belirten Berisha, "Bugün Gazze'de yaşananlar sistematik terördür, etnik temizliktir, katliamdır, soykırımdır. Toplu katliamlar, su ve gıda kesintisi, mutfak, okul, cami ve hastanelerin bombalanması savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur." diye konuştu.

Katılımcılar gösterinin ardından dağıldı.