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Prime Orchestra, Ukrayna İçin Adana'da Konser Verdi

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Ukrayna'daki savaştan etkilenenlerin sağlık ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla Prime Orchestra, Adana'da 'Dance Sympho Show' konseri düzenledi. Sevilen pop şarkılarına yer verilen konser, seyircileri coşturdu ve elde edilen gelirle mobil hastane alınması planlanıyor.

ÜLKELERİNDEKİ savaştan etkilenen insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın çeşitli kentlerinde sahne alan Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da konser verdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım için gerçekleştirilen 'Dance Sympho Show' konserinde sahne alan Prime Orchestra, 1980'ler ve 1990'lara damga vuran Abba, Backstreet Boys, Ace of Base, Michael Jackson, Gloria Gaynor gibi ünlü müzisyenlerin sevilen 18 şarkısını seslendirdi. Orkestra şefliğini Denis Doroshenko'nun yaptığı konserde, Nikita Savenkov, Vika, Anna ve Maria solist sanatçı olarak sahne aldı. 1980'ler ve 1990'ların en sevilen pop şarkılarının yer aldığı konserde, seyirciler dans ederek eğlendi.

Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra dünya turuna çıkmaya başladıklarını söyleyen Şef Doroshenko, ülkelerine destek olmak ve kültürlerini yaşatmak istediklerini belirtti. Konserlerden elde edilen gelirle birkaç tane mobil hastane almak istediklerini aktaran Doroshenko, "Harkov bölgesi gerçekten sıcak. İnsanlarımızın ihtiyacı var. Devletimizin yetişemediği yere ulaşmak istiyoruz. Orada çok mağdur çocuk ve yetişkin var. Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'de insanlar çok sıcak ve bunu bize hissettiriyorlar. Eminim ki Türkiye ile beraber mobil hastane amacımıza ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Hastane Ukrayna Müzik Yaşam Dünya Adana

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