Üye Girişi
Haberler

Prag'da Üniversite Saldırısı Operasyon Görüntüleri Yayınlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Prag polisi, Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin operasyon görüntülerini paylaştı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, üç yabancı ve bir fakülte personeli de öldü.

Şara Zehra ÖZBEY, –Prag polisi, dün Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde (FFUK) düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin operasyon görüntülerini yayınladı.

Çekya'nın başkenti Prag'da dün en az 15 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralının bulunduğu saldırıyla ilgili Prag polisi operasyon görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, polislerin üniversite koridorunda arama yaptığı ve öğrencileri dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

SALDIRIDA ÖLENLER ARASINDA ÜÇ YABANCI VE FAKÜLTE PERSONELİ BULUNUYOR

Çekya İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıda ölenlerin kimlikleri ile ilgili yapılan açıklamada, "Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar arasında biri Hollanda, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olmak üzere üç yabancı bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRETMENLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

FFUK'dan yapılan açıklamada ise Müzikoloji müdürü Lenka Hlavko'nun hayatını kaybettiği ifade edildi. FFUK, "Dünkü umutlu haberin maalesef doğrulanmadığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesinden gelen doğrulanmış bilgilere dayanarak ve onların izniyle, meslektaşımız ve Sanat Fakültesi Müzikoloji Enstitüsü Müdürü Lenka Hlavkova'nın dünkü saldırıdan sağ kurtulamadığını duyuruyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yaslılara en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu hepimiz için son derece acı bir haber. Karşılıklı destek içinde kalalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çekya Şara Saldırı Terör Polis Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title