Prag'da Kırım Tatarları Sürgünü Anıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilmesinin 78'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, programda konuştu ve Kırım Tatarlarına verilen şüpheli hapis cezalarından endişe duyduklarını belirtti.

Çekya'nın başkenti Prag'da, Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilmesinin 78'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve ABD Büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra davetlilerin katıldığı programa, Kırım Türkleri Meclis Başkanı Rıfat Çubarov da video konferans ile iştirak etti.

Kırım Tatarları Meclisi ve Prag Ulusal Azınlıklar Evi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Bağış, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin, 18 Mayıs 1944'te anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı koşullarda sürgüne gönderildiğini söyledi.

Büyükelçi Bağış, "250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı yolda veya sürgünde hayatını kaybetmiştir. Bugün bu trajik olayın 78. yıl dönümünü anıyoruz. Türkiye, kimliklerini korumak, refah ve esenliklerini sağlamak için her zaman Kırım Tatar kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin 2014 yılında Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, bu duruşunun da değişmeyeceğini vurgulayan Bağış, "Bu bağlamda Türkiye, Kırım Tatarlarının haklarının ve çıkarlarının genişletilmesini ve güvence altına alınmasını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bizim için Kırım'ı ve Müslüman Kırım Tatarlarının durumunu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bağış, Kırım Tatarlarına verilen şüpheli hapis cezalarından endişe duyduklarını, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının anavatanlarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkını güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.