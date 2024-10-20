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Prabowo Subianto, Endonezya'nın 8. Devlet Başkanı Olarak Yemin Etti

Prabowo Subianto, Endonezya'nın 8. Devlet Başkanı Olarak Yemin Etti
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Endonezya'nın yeni devlet başkanı Prabowo Subianto, yemin ederek göreve başladı. Subianto, birlik ve iş birliğine vurgu yaparak, ülkesinin gıda ve enerji konusunda kendi kendine yeten bir ülke olacağını belirtti.

ENDONEZYA'da devlet başkanı seçilen Prabowo Subianto, yemin ederek görevine başladı.

Endonezya'nın 8'inci devlet başkanı seçilen Prabowo Subianto, düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı. Subianto, yaptığı açıklamada, halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını söyledi.

Prabowo Subianto, 50 dakika süren konuşmasında, Endonezya'nın birlik ve beraberlik ortamına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Uzun süreli çekişmelere değil, iş birliğine ihtiyacımız var. Endonezya, beş yıl içinde gıda ve enerji konusunda kendi kendine yeten bir ülke olacak" dedi.

Subianto'nun yardımcısı olarak belirlediği, eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka da yemin ederek görevine başladı.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Endonezya Politika Ekonomi Enerji Dünya

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