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Porto Riko'da Uyuşturucu ve Silah Satıcılarına Operasyon: 380 Kişi Gözaltına Alındı

Porto Riko polisi, şiddet olaylarından şikayetçi bölge sakinlerinin ihbarları üzerine uyuşturucu ve silah satışı yapan 12 çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 380'den fazla kişi gözaltına alınırken, 78 ateşli silah, 50'den fazla araç ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Tutuklananlar arasında suç örgütlerini yöneten isimler de bulunuyor.