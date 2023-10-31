Porto Riko'da Uyuşturucu ve Silah Satıcılarına Operasyon: 380 Kişi Gözaltına Alındı
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Porto Riko polisi, şiddet olaylarından şikayetçi bölge sakinlerinin ihbarları üzerine uyuşturucu ve silah satışı yapan 12 çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 380'den fazla kişi gözaltına alınırken, 78 ateşli silah, 50'den fazla araç ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Tutuklananlar arasında suç örgütlerini yöneten isimler de bulunuyor.
SAN Porto Riko polisince, uyuşturucu ve silah satan çetelere yönelik operasyonda 380'den fazla kişi gözaltına alındı.
Polis yetkilisi Antonio Lopez, yaptığı açıklamada, şiddet olaylarından şikayetçi bölge sakinlerinden gelen ihbarlar üzerine uyuşturucu ve silah satışı yapan 12 çeteye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Lopez, polisin yürüttüğü operasyonda 380'den fazla kişinin gözaltına alındığını, 78 ateşli silah ve 50'den fazla aracın yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddelerinin ele geçirildiğini belirtti.
Polis yetkilisi Carlos Cruz ise tutuklananlar arasında çeşitli cinayetlerle bağlantılı suç örgütlerini yöneten isimlerin de bulunduğunu açıkladı.
Porto Riko polisince yürütülen söz konusu operasyonun "ülkede son yılların en büyük suç baskını" olduğu kaydediliyor.