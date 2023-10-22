Portekiz, İsrail-Hamas çatışması nedeniyle terör alarm seviyesini yükseltti

Portekiz'de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadan kaynaklanan potansiyel tehdit nedeniyle terör alarm seviyesi yükseltildi. Portekiz Güvenlik Enformasyon Hizmeti, kararın Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi tarafından onaylandığını ve önleyici önlemler alındığını belirtti.

LİZBON, 22 Ekim (Xinhua) -- Portekiz'de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadan kaynaklanan potansiyel tehdit nedeniyle Cumartesi günü terör alarm seviyesi "orta" seviyeden "önemli " seviyeye yükseltildi.

Portekiz Güvenlik Enformasyon Hizmeti, kararın Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi tarafından onaylandığını ve "esas olarak önleyici ve ihtiyati nedenlerle" alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, Portekiz topraklarında terör eylemlerinin düzenleneceğine dair herhangi bir işaret olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yükseltilen tehdit seviyesi, Portekiz'deki Güvenlik Güçleri ve Hizmetleri'nin güvenlik durumunu izlemeye devam edeceği, esnek ve yararlı güvenlik önlemleri alacağı anlamına geliyor" denildi.