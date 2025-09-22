Portekiz, Filistin'i Resmen Tanıdı

İNGİLTERE, Kanada ve Avustralya'nın ardından Portekiz de Filistin'i resmen tanıdı.

Filistin'i son 24 saat içinde resmen tanıyan ülke sayısı 4'e yükseldi. İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı. Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurarak, "Kalıcı barış için tek çözüm olan iki devletli çözümü desteklediklerini" bildirdi.

Böylelikle Filistin'i devlet olarak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 151'e yükseldi.