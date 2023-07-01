Portekiz Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi için taziye dileklerini iletti

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Cravinho ile Fidan telefonda görüştü.

Görüşmede Cravinho, Fidan'a dün hayatını kaybeden Büyükelçi Karagöz için taziye dileklerini iletti.

Büyükelçi Karagöz, tatil yaptığı Fethiye'de dün Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmış, denizden baygın halde çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.