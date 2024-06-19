Portekiz'de Ronaldo tartışması sürüyor: Yeri doldurulamaz mı, yük mü?

Yıldız oyuncu Bernardo Silva, Portekiz takımının yönetimine ilişkin şu cümleyi bir komedyenin ağzından duyunca tebessümünü engelleyemedi:

"Maç öncesi toplantılarda, taktik talimatları hemen kabul ediyor musunuz, yoksa Ronaldo’ya bir fikri olup olmadığını soruyor musunuz?”

Ünlü komedyen ve yazar Araujo Pereira’nın şaka yaptığı açıktı.

Elbette Manchester City'nin orta saha oyuncusu Silva da, taktiği Ronaldo’dan almadıklarını söyledi ama yıldız forvetin soyunma odasındaki varlığı o kadar güçlü ki, ülkedeki pek çok kişi bunun doğru olduğunu varsayıyor.

Her ne kadar son Dünya Kupası sonrası milli takımı bırakması beklense de, Portekiz efsanesi hâlâ sahada ve büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

39 yaşındaki Ronaldo bu yaz rekor şekilde Almanya'da 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyiyor.

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Canal 11'e Ronaldo’yu şöyle anlatıyor:

“2013'te Everton’ı çalıştırırken Ronaldo'yla karşılaştım. Çoğu oyuncu için ayakları artık yapamamaya başladığında, aklı da bunu kabul eder. Onun durumunda ise durum tam tersi gibi görünüyor. Aklı ayaklarına hükmediyor.

"Onun yaşındaki bir oyuncunun, 18 yaşındaki birinin alışkanlıkları ve arzusuna sahip olması inanılmaz bir şey. Müthiş bir adanmışlığa sahip ve hiçbir sınır tanımıyor. 20 yıldır milli takımda. Bu eşsiz bir şey."

Neredeyse 40 yaşına basacak olmasına karşın uluslararası rekabeti bırakmaya niyeti de yok.

Manchester United’ın eski yıldızı, hedefinin milli formayı 250 kez giymek olduğunu söylüyor. Şu ana kadar 208 milli maça çıktı.

Ancak bu hedefine ulaşabilmek için, takımın onsuz daha iyi olduğuna inananların yükselen eleştirileriyle uğraşmak zorunda kalacak.

CNN Portekiz’den futbol yorumcusu Sofia Oliveira, BBC'ye şunları söylüyor:

“Tüm başardıklarına ve temsil ettiklerine karşın Ronaldo'nun tartışmasız bir 11 oyuncusu olduğunu savunmanın artık hiçbir anlamı yok.

“Eğer bunu kendisi kabul ederse de geçişin daha sorunsuz olacağı doğru.

“Sahada olması durumunda, diğer oyuncuların kendilerini, buna göre hareket etmek zorunda hissettiklerine inanıyorum. Bazen takıma fayda sağlamayan durumlarda da Ronaldo'yu aradıklarını görüyoruz.

“Topsuz çok fazla vakit geçirmek istemediği için de diğer oyuncuların alanlarına giriyor ve bu diğer oyuncuları etkiliyor.”

'Kararlara saygı duyacağım'

Ronaldo'nun, Portekiz'in namağlup bitirdiği eleme maçlarında 10 gol atarak, Belçikalı Romelu Lukaku'nun ardından ikinci olmasına ve aldığı 725 dakika ile Ruben Dias ve Bruno Fernandes'in ardından ülkenin en çok forma giyen üçüncü oyuncusu olmasına karşın da bu tartışma bitmedi.

Ancak takımın İspanyol çalıştırıcısı, yıldız forvetinin konumuyla ilgili tartışmalara girmeyi reddediyor ve bunun yerine Portekiz'in "onsuz da kazanmaya hazır olduğunu" savunuyor.

Avrupa Şampiyonası öncesi üç hazırlık maçından sadece İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı alınan galibiyette Ronaldo sahada yer aldı ve takım oyuncusu olma yönündeki tavrıyla da övgü kazandı.

İrlanda'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyet sonrası "oynasam da oynamasam da koçun kararlarına saygı duyacağım" mesajı verdi.

CNN yorumcusu Sofia Oliveira, "Dürüst olmak gerekirse yedek kulübesinden geldiğinde etkisinin çok daha büyük olacağına inanıyorum" diyor:

“Sadece gollerinden ve asistlerinden bahsetmiyorum çünkü hepimiz onun Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan gibi takımlara karşı gol atabileceğini biliyoruz.

“Genel performansını kastediyorum. Ronaldo'nun çok dakika alıp sonunda golü bulduğunu birçok kez gördük, ancak bu maçlara detaylı olarak bakarsak, olumsuz hareketleri, olumlulardan fazlaydı."

Portekiz'in spor gazetesi Bola’daki yazıda da takımın çalıştırıcısı Martinez'e yanlış sorunun sorulduğu ima ediliyor.

Gazete, Ronaldo olmadan takımın daha iyi olup olmayacağı tartışmasından çok, onsuz sahaya çıkmanın ne zaman normal olacağı sorusunun sorulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni lider Fernandes

Portekiz ilk kez büyük bir turnuvaya tüm eleme maçlarını kazanarak geldi.

Üstelik bunu görkemli bir şekilde 36 gol atarak ve yalnızca 2 gol yiyerek yaptılar.

Ancak Slovakya, Lüksemburg, İzlanda, Bosna-Hersek ve Lihtenştayn’ın bulunduğu gruptan çıkmış olması nedeniyle de, bu takımın gerçekten test edilmediği de söyleniyor.

Hırvatistan'a karşı alınan 2-1’lik hazırlık maçı yenilgisi Portekiz’de bu tartışmayı kuvvetlendirdi. Güçlü bir takıma karşı ilk sınavda mağlubiyetin yanı sıra, takım kötü performans verdi.

Oliveira buna karşın "Portekiz'in iyi oynamadığı ancak rakiplerini ezerek yendiği maçlar olduğunu” hatırlatıyor ve devam ediyor:

“İşte tam da bu yüzden Avrupa’yı yeniden kazanmaya adaylar; çünkü bu takımda çok sayıda bireysel yetenek var. Bu onların şimdiye kadarki en iyi nesli.”

Portekiz eğer kupayla eve dönecekse, Bruno Fernandes'in gücünün zirvesinde oynamasına ihtiyaçları olacak.

Orta saha uzmanı, Manchester United'da en iyi sezonunu geçirmemiş olabilir ancak Martinez yönetimindeki 10 eleme maçında altı gol ve sekiz asist yaparak Portekiz'in lideri oldu.

Belki de en önemlisi Manchester City’nın orta sahası dinamosu Silva ile birlikte iyi oynayabileceklerin göstermeleriydi.