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Portekiz'de Orman Yangınları Nedeniyle Ulusal Yas İlan Edildi

Portekiz'de Orman Yangınları Nedeniyle Ulusal Yas İlan Edildi
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Portekiz'de Pazar günü başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 161 kişi yaralandı. Hükümet, yangınların trajik kurbanları için 20 Eylül Cuma gününü ulusal yas ilan etti.

PORTEKİZ'DE Pazar gününden bu yana devam eden orman yangınları sebebiyle 1 gün ulusal yas ilan edildi.

Portekiz'de Pazar gününden bu yana devam eden orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, 161 kişi de yaralandı. Portekiz hükümeti bugünü ulusal yas ilan etti. Hükümetten yapılan açıklamada, "Portekiz halkı adına bu hafta boyunca ülkenin merkezinde ve kuzeyinde Portekiz'i etkileyen büyük yangınların trajik kurbanlarıyla derin üzüntü ve dayanışmamızı ifade etmek üzere 20 Eylül Cuma gününü ulusal yas ilan etmeye karar verildi" denildi. Yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

NE OLMUŞTU?

Portekiz'in kuzeyindeki Porto kentinde Pazar günü başlayan ve bölgeye yayılan orman yangınları sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği (AB), bölgeye 8 yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülke genelinde devam eden yangınlarda 5 bin itfaiye görevlisinin çalıştığını ifade etti. Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yangınlarda 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişinin öldüğü ve yaralı sayısının 161'e çıktığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Porto ile Aveiro arasında on bin hektarlık alan zarar gördü. Polis, başkent Lizbon ile Porto arasındaki ana yol dahil olmak üzere otoyolları kapattığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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