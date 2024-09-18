Üye Girişi
Haberler

Portekiz'de Orman Yangınları: 7 Ölü, 50 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz genelinde devam eden orman yangınları sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. Yangınlarla mücadelede 5 bin itfaiye görevlisi görev alıyor ve Avrupa Birliği, Portekiz'e yangın söndürme uçakları gönderdi.

PORTEKİZLİ yetkililer, ülke genelinde devam eden orman yangınlarında 7 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülke genelinde devam eden yangınlarda 5 bin itfaiye görevlisinin çalıştığını ifade etti. Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yangınlarda 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişinin öldüğü ve yaralı sayısının 50'ye çıktığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Porto ile Aveiro arasında on bin hektarlık alan zarar gördü. Polis, başkent Lizbon ile Porto arasındaki ana yol dahil olmak üzere otoyolları kapattığını belirtti. Avrupa Birliği (AB), şiddetli orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için dün Portekiz'e sekiz yangın söndürme uçağı göndereceğini açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Orman Yangınları Avrupa Birliği Doğal Afetler Portekiz İtfaiye Sağlık Çevre Dünya

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });