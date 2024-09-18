Portekiz'de Orman Yangınları: 7 Ölü, 50 Yaralı

PORTEKİZLİ yetkililer, ülke genelinde devam eden orman yangınlarında 7 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülke genelinde devam eden yangınlarda 5 bin itfaiye görevlisinin çalıştığını ifade etti. Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yangınlarda 3'ü itfaiye görevlisi 7 kişinin öldüğü ve yaralı sayısının 50'ye çıktığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Porto ile Aveiro arasında on bin hektarlık alan zarar gördü. Polis, başkent Lizbon ile Porto arasındaki ana yol dahil olmak üzere otoyolları kapattığını belirtti. Avrupa Birliği (AB), şiddetli orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için dün Portekiz'e sekiz yangın söndürme uçağı göndereceğini açıklamıştı.