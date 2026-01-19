Portekiz'de Seçimler İkinci Tura Kaldı: 8 Şubat'ta Seguro ve Ventura Cumhurbaşkanlığı İçin Yarışacak

(ANKARA) - Portekiz'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda "hiçbir adayın mutlak çoğunluğu sağlayamaması" üzerine seçimler ikinci tura taşındı. Merkez sol Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro ile aşırı sağcı lider Andre Ventura, 8 Şubat'ta yapılacak seçimde tekrar yarışacak.

Portekiz'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarına göre hiçbir aday mutlak çoğunluğu yakalayamadı. Resmi seçim sonuçlarına göre, Antonio Jose Seguro oyların yüzde 31,1'ini alarak birinci sırada yer aldı. Anketlerde favori gösterilen ancak yüzde 23,5 oy oranında kalan Chega Partisi lideri Andre Ventura ise ikinci oldu. Liberal aday Joao Cotrim de Figueiredo, yaklaşık yüzde 16 oy oranıyla yarışı üçüncü sırada tamamladı. İkinci tur seçimleri, 8 Şubat tarihinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı adayı Andre Ventura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm sağ kanadı birleştirmemiz gerekiyor. Sosyalist bir cumhurbaşkanı olmaması için günbegün mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Portekiz medyası ise "Ventura'nın ikinci turda kazanma şansının düşük olduğunu" iddia etti.

Uzmanlar ve anketörler tarafından aktarılanlara göre, "Ventura'nın kemikleşmiş tabanının ötesinden oy almakta zorlanacağı ve seçmenlerin merkez sol aday Seguro etrafında konsolide olabileceği" belirtildi. Merkez sağ Sosyal Demokratların Lideri Başbakan Luis Montenegro, "ikinci turda iki adayı da desteklemeyeceklerini" açıklarken, üçüncü sıradaki Liberal Girişim Partisi lideri Cotrim de Figueiredo, "Ventura'ya kesinlikle destek vermeyeceğini" duyurdu.

Adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle gidilen bu ikinci tur, Portekiz demokrasi tarihinde nadir görülen bir durum olarak kayıtlara geçti. Ülke, 1986 yılından bu yana, ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur oylamasına gidiyor.

İkinci tur seçimlerinin galibi, iki dönemlik görev süresini dolduran mevcut Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerini alacak.