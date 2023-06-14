Polonyalılar, kürtaj yasasını protesto etti

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen vatandaşlar, 5 aylık hamile Dorota Lalik'in 24 Mayıs'ta hayatını kaybetmesine neden olan ihmali ve mevcut kürtaj yasasını protesto etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen vatandaşlar, 5 aylık hamile Dorota Lalik'in 24 Mayıs'ta hayatını kaybetmesine neden olan ihmali ve mevcut kürtaj yasasını protesto etti.

Varşova'nın merkezinde bulunan Kopernik heykelinin önünde toplanan vatandaşlar, 2021'de hükümet tarafından alınan kararla kürtaja erişimin ciddi şekilde kısıtlanmasını eleştirdi.

Ellerinde "Bir ölüm daha istemiyoruz", "Benim bedenim benim kararım" ve "Hamilelik de sağlığımız da kutsal" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, hayatını kaybeden kadınların da fotoğraflarını yanlarında getirdi.

Protestoya katılan Polonyalılardan Peter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ihmaller nedeniyle 7 kadının hayatını kaybettiğini belirterek, "Hamilelik kutsal farkındayız ancak kadınların sağlığı da kutsal." ifadesini kullandı.

Bir diğer vatandaş Aleksandra ise kadınlar olarak kısıtlanmak istemediklerine dikkati çekerek, "Dorota ölenlerin sonuncusu. Daha fazla kadının ölmesini istemiyoruz." dedi.

Dorota Lalik, hamileliğin 5. ayında hayatını kaybetmişti

33 yaşındaki Lalik, 20 Mayıs'ta, hamileliğinin 5. ayında, şikayetleri nedeniyle Nowy Targ kasabasındaki gittiği hastanede kendisine, "bebeğin hayatta olduğu ancak susuz kaldığı" bilgisi verilmişti.

İddialara göre, doktorlar, kadına hareketsiz oturmasını ve bacaklarını yukarıda tutmasını söylemişti.

Lalik, 24 Mayıs'ta hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsiye göre, Lalik, vücudun enfeksiyona gösterdiği tepkinin diğer organlara zarar vermesiyle sonuçlanan sepsisin son aşaması olan septik şoka yenik düşmüştü.

Polonya'da hasta hakları ombudsmanı Bartlomiej Chmielowiec, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lalik'in ölümünde hasta haklarının ihlal edildiğini belirtmişti.