Polonyalı Dağcı Nanga Parbat'ta Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Polonyalı dağcı Pawel Tomasz Kopec, zirve dönüşü nefes problemleri yaşayarak hayatını kaybetti. Diğer dağcılar güvende olduğu belirtilirken, Kopec'in naaşının getirilmesi için operasyon başlatılıp başlatılmayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Nanga Parbat'da mahsur kalan Pakistanlı dağcı Asıf Bhatti'nin kurtarılması için de operasyon sürüyor.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bulunan 8 bin 126 metre rakımlı Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Polonyalı dağcı Pawel Tomasz Kopec, zirve dönüşü hayatını kaybetti.

Polis memuru Zahid Hüseyin, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Nanga Parbat'da dağcı Kopec'in zirve dönüşü nefes problemleri yaşadığını ve yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililer, Kopec ile zirveden dönen diğer 2 dağcının güvende olduklarını ve bu dağcıların ana kampa döndüklerini aktardı.

Polonyalı dağcının naaşının dağdan getirilmesi için operasyon başlatılıp başlatılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Pakistan Dağcılık Kulübü Genel Sekreteri Karar Haidri, ailesiyle görüşüldükten sonra Kopec'in naaşının getirilmesi için operasyon yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini açıkladı.

Pakistanlı dağcıyı kurtarmak için operasyon sürüyor

Haidri, kar körlüğü sebebiyle Nanga Parbat'da mahsur kalan Pakistanlı dağcı Asıf Bhatti'nin kurtarılması için ise operasyonun sürdüğünü kaydetti.

Haidri, dün yaptığı açıklamada, Nanga Parbat'a tırmanan dağcı Bhatti'nin yaşadığı kar körlüğü sebebiyle 7 bin 500-8 bin metrede mahsur kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Nanga Parbat'a 1895'ten bugüne kadar yapılan 287 tırmanma girişiminde 64 dağcı yaşamını yitirdi.

Dağcıların "katil dağ" olarak isimlendirdiği Nanga Parbat'ın dağcılar için ölüm oranının yüzde 22,3 olduğu belirtiliyor.