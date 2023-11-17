Polonya Yüksek Mahkemesi, Yakup Kızıltaş'ın katilinin hapis cezasını onadı

Polonya Yüksek Mahkemesi (Sad Najwyzszy), Yakup Kızıltaş'ı 4 yıl önce okulda bıçaklayarak öldüren gencin 25 yıllık hapis cezasını temyiz başvurusunu reddederek onadı. Mahkeme, "Karar adil, anayasal ve uluslararası standartlarla uyumlu" ifadelerini kullandı.

Polonya Yüksek Mahkemesi, 2019 yılında okulda bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ın katili Emil Baranski'ye verilen 25 yıllık hapis cezasını uygun bularak onayladı. Mahkeme Başkanı Wlodzimierz Wrobel, söz konusu davanın bugüne kadar Yüksek Mahkeme tarafından görülen davalar arasında benzersiz olduğunu ifade etti. Wrobel, "Bir genç, bir başka genci öldürdüğünde 'Yetişkinler neredeydi?' sorusu karşımıza çıkmakta" şeklinde konuştu. Wrobel, 25 yıllık cezanın adil, anayasal ve uluslararası standartlara uygun olduğuna dair en ufak şüphenin bulunmadığını belirterek, Baranski'nin temyiz başvurusunu reddettiklerini söyledi.

Türk genci uyuşturucu satmayı kabul etmemişti

Polonya kamuoyunda büyük infial uyandıran olay, 10 Mayıs 2019'da başkent Varşova'nın Wawer ilçesindeki Krol Macius İlkokulu'nda yaşanmıştı. Yakın çevresiyle problemleri olan ve şiddet içeren eylemleri nedeniyle okul yönetiminin de dikkatini çeken 15 yaşındaki Emil Baranski, okul arkadaşı Yakup Kızıltaş'ı uyuşturucu satmaya zorlamıştı. Baranski'nin teklifini kabul etmeyen Kızıltaş, okul arkadaşından tehdit mesajları almaya başlamıştı. Yakup Kızıltaş rahatsız edildiğini ailesine anlatınca annesi ertesi gün okula giderek müdürle görüşmüştü. Görüşme devam ettiği sırada Emil Baranski, Yakup Kızıltaş'ı ilk önce koridorda, sonra da sınıfta bıçaklamıştı. Saldırı öğrencilerin gözleri önünde yaşanırken, Baranski 5 bıçak darbesinin ardından Kızıltaş'ın şah damarını kesmişti. 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Baranski ise okula gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

"Canavarca hisle planlayarak cinayeti işledi"

Talihsiz genç gözyaşları arasında Varşova'daki Tatar Mezarlığı'nda defnedilirken, Emil Baranski ise Varşova-Prag Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl süren yargılamanın ardından canavarca hisle ve planlı bir şekilde cinayet işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına, maktulün babası Mustafa Kızıltaş'a ve kardeşine de 150 bin zloti tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Mahkeme, toplum içinde sorunlu şekilde faaliyet gösterdiği, derslerinde problemler yaşadığı, şiddete meyilli olduğu, daha önce birkaç kere intihara kalkıştığı, alkol ve uyuşturucu madde kullandığı, tüm önerilere rağmen terapiye devam etmediği gerekçesiyle o dönemde 15 yaşında olan Baranski'yi bir yetişkin gibi yargılayarak üst sınırdan ceza vermiş, reşit olmadığı için ise müebbet hapis cezasına çarptırmamıştı.

Polonya İstinaf Mahkemesi, Ocak 2022'de ilk derece mahkemenin kararını onamıştı. Bunun üzerine Emil Baranski'nin avukatları dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı. - VARŞOVA