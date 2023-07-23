Polonya'ya son 24 saatte 33 bin 700 Ukraynalı giriş yaptı

Polonya Sınır Muhafızları'nın açıklamasına göre, son 24 saatte yaklaşık 33 bin 700 Ukraynalı ülkeye giriş yaparken Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'den bugüne sınırı geçen Ukraynalı sayısı 13,8 milyona ulaştı. AB ülkelerinde yaklaşık 4 milyon Ukrayna vatandaşı, geçici koruma statüsüne sahip bulunuyor. Son BM verilerine göre, süregelen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi ve 15 bin 700'den fazla sivil yaralandı.