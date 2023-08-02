Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı

Polonya Sınır Muhafızları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlangıcından bu yana Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısının 14 milyonu aştığını açıkladı. Ayrıca, son 4 günde 635 kişinin Polonya sınırını kaçak olarak geçmeye çalıştığı belirtildi.

Polonya Sınır Muhafızları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlangıcından bu yana Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısının 14 milyonu aştığını açıkladı.

Polonya Sınır Muhafızları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlattığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Polonya'ya geçiş yapan Ukraynalı sayısının 14 milyon 182 bine ulaştığını duyurdu. Dün Ukrayna'dan Polonya'ya 31 bine yakın kişinin giriş yaptığının belirtildiği açıklamada, aynı gün içerisinde Ukrayna'ya geçenlerin sayısının ise 34 bini aştığı aktarıldı. Polonya Sınır Muhafızları ayrıca savaşın başından bu yana 12 milyon 399 bin Ukraynalının Polonya'dan ayrıldığını belirtti.

635 kişi Polonya sınırını kaçak olarak geçmeye çalıştı

Bir süredir düzensiz göçmen akını ile mücadele eden Polonya Sınır Muhafızları, Belarus sınırı üzerinden son 4 günde 635 kişinin ülkeye kaçak olarak girmeye çalıştıklarını bildirdi. Söz konusu düzensiz göçmenlerin bir kısmının Polonya Sınır Muhafızlarını gördükten sonra geri döndüğü ifade edilirken, sınırı geçmeyi başaran kişilerin ise gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların İran, Hindistan, Fas, Mısır ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu 12 farklı ülke vatandaşı olduğu kaydedildi. Polonya'nın Belarus ile 418 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor. - VARŞOVA