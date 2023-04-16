Polonya ve Macaristan, Ukrayna'dan tahıl ithalatını durdurdu

Polonya ve Macaristan Tarım Bakanlıkları, Ukrayna'dan tahıl ithalatının durdurulduğunu açıkladı. Polonya Tarım Bakanlığı, ülkedeki çiftleri koruma amaçlı bu kararın alındığını, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurguladı.

Macaristan Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Macaristan, Ukrayna menşeli veya Ukrayna'dan gelen tahıl ve yağlı tohumların yanı sıra diğer bazı tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasaklayacaktır. Mevcut piyasa süreçlerinin devam etmesi Macar tarımına o kadar ciddi zarar verecektir ki bunları durdurmak için olağanüstü tedbirler alınmalıdır" denildi.Polonya Tarım Bakanlığı da aldıkları kararın Polonyalı çiftçileri koruma amaçlı olduğunu vurgulayarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada, "Ukrayna'yı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Fakat devletin görevi, vatandaşlarının menfaatini korumaktır" denildi.