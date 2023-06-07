Polonya, Ukrayna'ya su tankeri ve pompa bağışlayacak

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Kahovka Barajı'nın patlatılması nedeniyle Ukrayna'ya 10 su tankeri ve 10 yüksek kapasiteli pompa bağışlanacağını bildirdi. Kaminski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'da "dramatik" bir durum yaşandığını belirtti.