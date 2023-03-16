Polonya, Ukrayna'ya 4 savaş uçağı göndereceğini açıkladı

Polonya, Ukrayna'ya Sovyet döneminde üretilmiş dört adet Mig savaş uçağı göndereceğini açıkladı; böylece Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra bu ülkeye uçak gönderecek ilk NATO ülkesi oldu.

Adam Easton, Varşova / Thomas Mackintosh, Londra

BBC News

Polonya, Ukrayna'ya Sovyet döneminde üretilmiş dört adet Mig savaş uçağı göndereceğini açıkladı; böylece Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra bu ülkeye uçak gönderecek ilk NATO ülkesi oldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andjzej Duda, uçakların önümüzdeki günlerde gönderileceğini, daha sonra başka uçaklar da teslim edileceğini söyeldi.

Bu sevkiyat Ukrayna'nın hava savunması açısından yararlı bir takviye olarak görülse de, fazladan jetlerin savaşta belirleyici rol oynaması beklenmiyor.

Ukrayna parlamentosu başkan yardımcısı Olena Kondratyuk, başka ülkelerin de Polonya'yı takip etmesini umduğunu belirtti.

Diğer bazı NATO ülkeleri de Ukrayna'ya Sovyet yapımı uçaklar göndermeyi düşünüyor. Ukraynalı pilotlar bu uçakların kullanımı konusunda eğitimli.

Ukrayna daha önce Batılı ülkelerden F-16 gibi modern savaş uçakları talep etmişti.

NATO standardına sahip uçaklar için Ukraynalı pilotları eğiten İngiltere, uzun eğitim süreleri nedeniyle Batılı jetleri tedarik etmenin sadece uzun vadeli bir seçenek olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD'den Ukrayna'ya jet gönderilmesini reddetmişti.

Rusya'nın işgalinin başlangıcında Ukrayna'nın, çoğu eski Mig-29 ve Su-27'lerden oluşan 120 civarında savaş kabiliyetine sahip uçağı olduğu tahmin ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın envanterinde hala 12 Sovyet dönemi Mig-29 uçağı olduğunu söyledi.

BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Kira Rudik, "Hava savunma sistemlerimizi güçlendirmek ve bahar taarruzunda ordumuza yardımcı olmak için onlara ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu aynı zamanda Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin açıklanamaz ya da gerçeküstü bir şey olmadığının ve bunun gerçekleşmesi için gereken tek şeyin siyasi irade olduğunun göstergesi."

Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak BBC'ye yaptığı açıklamada Polonya jetlerinin "hava kuvvetleri tarafından çok verimli bir şekilde" kullanılacağını söyledi.

Son 24 saat içinde mevcut Ukrayna hava kuvvetlerinin Rus personel ve teçhizatına yönelik 16 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Sak, Ukrayna'nın F-16'lar gibi "dördüncü nesil" jetler talep ettiğini vurguladı.

Danışman, "Bunlar daha evrensel platformlar, daha yetenekliler ve elbette Ukrayna hava kuvvetlerini daha etkin hale getirecekler" dedi.

Polonya, Ukrayna'nın güçlü bir müttefiki ve en büyük askeri teçhizat tedarikçilerinden biri. Polonya bir süredir eski Sovyet dönemi uçaklarını daha yeni Amerikan ve Kore modelleriyle değiştiriyor.