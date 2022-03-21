Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi - Haberler

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Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Polonya Sınır Muhafızları: 2 milyondan fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat'tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Polonya Sınır Muhafızları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 2 milyon 114 bin Ukrayna vatandaşının savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkeye giriş yaptığı ifade edildi. 20 Mart'ta 33 bin 800 sığınmacının, bugün ise an itibarıyla 5 bin 700 kişinin sınırı geçtiği aktarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Polonya, Dünya, Haberler

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