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Polonya Parlamentosu, Aşırı Sağcı Milletvekilinin Dokunulmazlığını Kaldırdı

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Polonya parlamentosu, aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun'un Yahudi Hanuka bayramını kutlamak için parlamentoda yakılan mumları söndürmesi üzerine dokunulmazlığını kaldırdı. Oylama sonucunda, 402 milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy verirken 15 milletvekili ise dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullandı.

Polonya parlamentosu, geçen ay Yahudi Hanuka bayramını kutlamak için parlamentoda yakılan mumları yangın söndürme tüpüyle söndüren aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. Braun'un dokunulmazlığı 402 'evet' oyuyla kaldırıldı.

Aşırı sağcı Konfederasyon Partisi (KKP) milletvekili Grzegorz Braun, Aralık'ta Yahudilerin Hanuka bayramını kutlamak için yakılan mumları yangın söndürme tüpüyle söndürmüş ve olay, Polonya gündeminde büyük yankı bulmuştu. Polonya parlamentosu milletvekilleri, dün Braun'un dokunulmazlığını kaldırılması yönünde oy kullandı. Oylama sonucunda, 402 milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy verirken 15 milletvekili ise dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullandı. Varşova Bölge Savcısı Mariusz Dubowski, parlamentoda hukuk komisyonuna yaptığı açıklamada Braun'un 'mülke zarar vermek ve dini ibadet obje ve simgelere hakaret etmek' gibi suçlamalarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

"RUHSUZ MAKİNELER GİBİ OY KULLANDINIZ"

Konfederasyon Partisi Başkan Yardımcısı Roman Fritz, oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada milletvekillerinin 'ruhsuz birer makine gibi' oy kullandığını belirterek, "Milletvekillerinin öncelikle gerçek ile ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyordum ancak burada, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin oylama sırasında yaklaşık 400 milletvekili gerçekle hiç ilgilenmedi. Ruhsuz makineler gibi oy kullandınız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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