Polonya'nın Kaliningrad'a isim değişikliği kararına Rusya'dan tepki

Polonya'nın Baltık Denizi, Polonya ve Litvanya ile çevrili Rus kenti Kaliningrad'a Lehçe 'Krolewiec' adının verileceği açıklamasına Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov 'çılgınlık' olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Polonya'nın Rusya ile kara bağlantısı bulunmayan Rus kenti Kaliningrad'ın isim değişikliği kararına, Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov kararı 'çılgınlık' olarak değerlendirdi.

Polonya Gelişim ve Teknoloji Bakanlığı dün açıklama yaparak Baltık Denizi, Polonya ve Litvanya ile çevrili Rus kenti Kaliningrad'a, Lehçe 'Krolewiec' adının verileceğini açıkladı. Polonya Gelişim ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, basına açıklama yapıp Kaliningrad'ın 15 ila16'ncı yüzyılda Polonya tarafından yönetilirken adının Almanca Königsberg anlamına gelen Krolewiec olduğunu vurgulayıp bu kararı aldıklarını ifade etti.