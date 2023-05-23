Polonya-Litvanya Anayasası'nın kabulünün yıldönümü Ankara'da kutlandı

Polonya-Litvanya Birliği Devlet Kanunu'nun kabul edilişinin yıldönümü kapsamında Polonya ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçilikleri'nin ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı.

MELİS YILDIRIM

Polonya- Litvanya arasındaki 3 Mayıs 1791 Anayasası'nın kabul edilişinin yıldönümü bugün Polonya ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçilikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Polonya- Litvanya Birliği Devlet Kanunu'nun kabul edilişinin yıldönümü kapsamında Polonya ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçilikleri'nin ev sahipliğinde bugün bir resepsiyon düzenlendi. Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki resepsiyona yabancı misyon temsilcilerinin dışında; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar katıldı.

Ev sahibi Büyükelçilerin açış konuşmasını Ukrayna Büyükelçisi Vasyl ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay'ın konuşması takip etti.

Polonya Büyükelçisi Maciej Lang bu sene, 3 Mayıs Anayasası'nın yıldönümü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü de kutladıklarını belirterek, Türkçe "Nice yıllara Türkiye" dedi.

3 Mayıs 1791 tarihinde Büyük Meclis (Sejm) olarak bilinen Dört Yıllık Meclis'in kabul ettiği Polonya-Litvanya Birliği Devlet Kanunu, Avrupa'da ilk ve dünyada kabul edilen ikinci anayasa niteliğini taşıyor.