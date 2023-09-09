Polonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya Fas'taki Deprem İçin Taziye Mesajları Paylaştı

Polonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları paylaştı. Üst düzey siyasetçiler, deprem felaketinin ardından dayanışma mesajları verdi.

Polonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

Söz konusu ülkelerden üst düzey siyasetçiler, deprem felaketinin ardından dayanışma mesajları verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yaptığı yazılı açıklamada, " Fas'ta meydana gelen ve 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği trajik deprem karşısında Polonya'nın gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurgulamak isterim. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanların aileleri ve Fas halkıyla birliktedir." mesajını paylaştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ta büyük bir trajedinin yaşandığını belirterek, Polonya'nın kurtarma ekibi de dahil olmak üzere gerekli yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, "Fas halkına, çok sayıda can alan yıkıcı depremin kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Çok sayıda can kaybına yol açan Fas depremi ile ilgili korkunç haberler aldık. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Fas halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar, kurtarma çalışmalarında görev alan herkese güç ve direnç diliyoruz." görüşünü paylaştı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da yaşanan depremle ilgili üzüntülerini belirten taziye mesajlarını X hesaplarından paylaştı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı depremde son belirlemelere göre, 1037 kişinin hayatını kaybettiğini, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişinin yaralandığını açıklamıştı.