Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Volhinya Katliamı için özür dilemesini istedi, görevden alındı

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Volhinya Katliamı için özür dilemesi gerektiğini söylediği için görevden alındı. Jasina'nın açıklamaları iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İkinci Dünya Savaşı döneminde yaklaşık 60 bin Polonyalının öldürüldüğü Volhinya Katliamı için özür dilemesi gerektiğini söyleyen Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, görevden alındı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina geçtiğimiz günlerde konuk olduğu radyo programında İkinci Dünya Savaşı'nda Ukraynalıların yaklaşık 60 bin Polonyalıyı öldürüldüğü Volhinya Katliamı için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Volhinya Katliamı'nın 80'inci yıl dönümü yaklaşırken sözlerinin kişisel olduğunu, çünkü o bölgeden kaçan insanlar arasında büyüdüğünü belirten Jasina, hiçbir zamanın iki ülkenin söz konusu katliam konusunda konuşması ya da konuşmaması için iyi bir zaman olmayacağını belirtti.

Polonya toplumunun bu konunun kendileri için bazı perde arkası yürütülen diplomatik müzakerelerden daha önemli olduğunu açık bir şekilde dile getirdiğini ifade eden Jasina, Ukrayna tarafının konunun Polonyalılar için ne kadar önemli olduğunu anlamadığını ileri sürdü. Jasina, "Ukrayna devleti bugüne kadar bunu yapmadı ama Devlet Başkanı Zelenskiy Ukrayna olarak daha büyük sorumluluk almalı. 'Özür dilerim, affetmenizi rica ediyorum, rica ediyoruz' şeklinde bir ifade Polonya-Ukrayna ilişkilerinde oldukça iyi etkiye yol açıyor ancak halen yeterli değil. Biz Polonyalılar, devlet olarak Ukraynalılara karşı işlediğimiz suçların sorumluluğunu üstlendik. Ukrayna tarafında sorumluluk üstlenme kısmı eksik" dedi.

"Her türlü dayatma girişimi kabul edilemez ve üzücü"

Jasina'nın açıklamalarının ardından Ukrayna Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwarycz, "Ukrayna'ya veya Ukrayna Devlet Başkanına ortak geçmişimizle ilgili olarak yapması gerekenler konusunda her türlü dayatma girişimi kabul edilemez ve üzücü" dedi.

İki ülke arasında diplomatik gerilime yol açan bu olayın ardından Jasina açığa alındı. Polonya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, Polonya basınında yer alan haberlerde, Jasina'nın açığa alınmasının ardından süresiz izne çıktığı ve artık görevine dönmeyeceği bildirildi.

Volhinya Katliamı

Volhinya Katliamı, 1943-1944 tarihleri arasında Nazilerle işbirliği yapan aşırı milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) mensuplarının bazı Ukraynalı yerel halkla birlikte bölgede yaşayan Polonyalı sivil halka karşı giriştiği etnik temizlik hareketi olarak biliniyor. Söz konusu katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı tam olarak bilinmezken, Polonyalı araştırmacılar 36 bin 500 kişinin katliam nedeniyle yaşamını yitirdiğini belgeledi. Sayıları 13 bin 500 ile 20 bin arasında değişen kurbanın ölümlerine neden olan koşullar tam olarak saptanamazken, bu kişilerin de katliam nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri varsayımıyla Vohlinya Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 60 bini bulduğu tahmin ediliyor. - VARŞOVA