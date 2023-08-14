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Polonya'da Wagner Grubu Propagandası Yapan İki Rus Gözaltına Alındı

Dünya Haberleri

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Varşova ve Krakow'da Wagner Grubu propaganda materyalleri dağıtan iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan Ruslar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkenin başkenti Varşova ve en büyük şehirlerinden biri olan Krakow'da Wagner Grubu propaganda materyalleri dağıtan iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Kaminski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Polisle birlikte çalışan Polonya İç Güvenlik Teşkilatı (ABW), Krakow ve Varşova'da Wagner Grubu propaganda materyalleri dağıtan iki Rus'u tespit ederek gözaltına aldı. Her ikisi de casusluk dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve gözaltına alınmışlardır. Kısa süre içerisinde daha fazla bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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