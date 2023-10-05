Polonya'da Tren Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Gdynia kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Gdynia kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
Orta Avrupa ülkesi Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdynia kentinde iki tren yerel saatle 07.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yerel medya, kazada 3 kişinin yaralandığını aktardı. Bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. - VARŞOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya