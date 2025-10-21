Haberler

Polonya'da Sabotaj Eylemi Hazırlığında 8 Şüpheli Gözaltında

Polonya'da Sabotaj Eylemi Hazırlığında 8 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya İç Güvenlik Teşkilatı, sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı. Başbakan Tusk, operasyona ilişkin bilgi verdi.

POLONYA'da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya İç Güvenlik Teşkilatı'nın (ABW) diğer güvenlik birimleriyle iş birliği içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde sabotaj eylemi hazırlığında olduklarından şüphelenilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.