Polonya'da Sabotaj Eylemi Hazırlığında 8 Şüpheli Gözaltında
Polonya İç Güvenlik Teşkilatı, sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı. Başbakan Tusk, operasyona ilişkin bilgi verdi.
POLONYA'da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya İç Güvenlik Teşkilatı'nın (ABW) diğer güvenlik birimleriyle iş birliği içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde sabotaj eylemi hazırlığında olduklarından şüphelenilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya