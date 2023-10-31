Polonya'da Rahip Tutuklandı: 4 Çocuğa Cinsel İstismar

Polonya'nın Gdansk kentinde bir rahip, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Rahip, 10 yıl boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunmuş ve suçlamaları kabul etmemiştir.

Polonya'da 64 yaşındaki bir rahip, 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polonya'nın Gdansk kentinde Polikarp N. (64) isimli bir rahip, çocuklara cinsel istismardan suçlu bulundu. Kendisine olan güveni kullanarak dini ibadetleri yerine getirme bahanesiyle 10 yıl boyunca 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen rahibin eylemlerinin bir kısmını Polonya'da, bir kısmını ise ülke dışındaki görevi sırasında gerçekleştirdiği belirtildi.

Gdansk Emniyet Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan Piotr Pawlowski rahip Polikarp N.'nin mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığını bildirdi. Savcılık tarafından 14 ayrı suçlama yöneltilen rahip, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Rahip, her cinsel istismar vakası için 3 ile 15 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Vatikan Dışişleri Sekreterliği'nde de görev yaptığı belirtilen rahip, 2022 yılında pedofili suçlamasıyla görevinden alınmıştı. Çocukları ve Gençleri Koruma Delegasyonu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine hakkında soruşturma başlatılan rahibin, cinsel istismar eylemlerini 2006-2016 yılları arasında gerçekleştiği tespit edildi. - VARŞOVA