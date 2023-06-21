Polonya'da Kaczynski Tek Başbakan Yardımcısı Olacak

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, tek başbakan yardımcısı olarak hükümete geri dönecek ve diğer tüm başbakan yardımcıları istifa edecek. Bu hamle, seçimler öncesinde güçlendirici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Polonya'da, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin, tek başbakan yardımcısı olarak hükümete geri döneceği, diğer tüm başbakan yardımcılarının ise istifa edeceği bildirildi.

Polonya haber ajansı PAP'a konuşan hükümet sözcüsü Piotr Müller, bu sonbaharda yapılacak genel seçimler öncesinde, Kaczynski'nin hükümete geri dönebileceğine dair söylentileri doğruladı.

Müller, "Siyasi partimizin lideri Jaroslaw Kaczynski, tek başbakan yardımcısı olacak. Diğer başbakan yardımcıları, görevlerinden istifa edecek, ancak bakan olarak kalmaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

Daha sonra devlete ait TVP Info kanalına verdiği demeçte, Müller, "Kaczynski'nin hükümete geri dönmesi, seçimler öncesinde güçlendirici bir hamle ve bir sonraki seçim kampanyasında zafer için mücadele ettiğimizin açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaczynski, parti işlerine yoğunlaşmak amacıyla, Ekim 2020'den bu yana yürüttüğü başbakan yardımcılığı ve güvenlik komitesi başkanlığı görevlerinden Haziran 2022'de istifa etmişti.