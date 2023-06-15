Polonya'da Geleceğin Medyası Konferansı: Dezenformasyon ve Sahte Haberler Tartışıldı

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Geleceğin Medyası Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan dezenformasyon ve sahte haberlerin önemi tartışıldı. Konferansta, dürüst gazeteciliğin önemi vurgulanarak, yapay zekanın doğru yönde eğitilmesi gerektiği belirtildi. Haber ajansları, dezenformasyon ve sahte haberlere karşı birlikte durulması gerektiğini vurguladı.

Polonya resmi haber ajansı PAP tarafından, başkent Varşova'da "5. Geleceğin Medyası Konferansı" gerçekleştirildi.

PAP Başkanı Wojciech Surmacz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya- Ukrayna savaşının ülkeler için olduğu kadar medya için de önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Savaşla birlikte çok büyük bir dezenformasyon akışının da başladığını ifade eden Surmacz, Ukrayna'nın özgür bir ülke olduğunu ve öyle kalması gerektiğini vurguladı.

Surmacz, dürüst gazeteciliğin önemine değinerek, dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa haber'>Haber Ajansları Birliği (EANA) Başkanı Clemens Pig ise geçen yılın başında Rusya-Ukrayna savaşıyla çok stresli zamanların başladığını, dezenformasyon ve sahte haberlerin ciddi şekilde yayıldığını ifade etti.

Pig, savaşların aynı zamanda propaganda ve medya silahlarıyla da yürütüldüğünü, güvenilir gazetecilikle bu sürecin atlatılabileceğini belirtti.

Yapay zekanın da son dönemde öne çıktığına dikkati çeken Pig, ChatGPT gibi uygulamaların doğru yönde "eğitilmesi" ve doğru bilgileri aktarması gerektiğini dile getirdi.

Clemens Pig, sahte haberlerin demokrasiye saldırdığının altını çizerek, "Haber ajansları olarak bunlara karşı birlikte durmalı, çözümler aramalı ve işbirliği yapmalıyız." dedi.

"Stratejik düşünmeliyiz"

EANA Genel Sekreteri Alexandru Giboi de dezenformasyon konusunun sonuç alınana kadar sürekli tartışılması gereken bir konu olduğunu belirterek, "Atılması gereken ilk adımlardan biri, stratejik düşünmeliyiz. Halkla ilişkiler ya da başka deyişle PR odaklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Dezenformasyon ve yalan haber konusunda daha fazla iletişim kurulması gerektiğine işaret eden Giboi, "Dezenformasyon ve PR karşıt kavramlar. Dezenformasyonun yayılmasını engellemek ve mücadele etmek için yaptıklarımızı anlatmalı ve öne çıkarmalıyız. Bu uzun bir süreç ve 20 sene önce başlamalıydı ama hala geç değil." diye konuştu.

Litvanya haber ajansı ELTA'nın Genel Yayın Yönetmeni Vytautas Bruveris ise Rusya'nın, savaş başladığından beri sahte haberler ürettiğini ve Almanya gibi ülkeleri de hedef aldığını öne sürdü.

Bruveris, doğruluk kontrolünün ve bilginin teyit edilmesinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Direktörü Kiril Valchev de dezenformasyonun mu yoksa sansürün mü daha kötü olduğuna karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Dezenformasyonun sansürle değil, daha fazla doğru bilgiyle durdurulması gerektiğini kaydeden Valchev, "Kuzey Kore'de internet, İran'da haber uygulamaları bulunmuyor. Bunun çok örneği var. Herkesin doğru habere erişim hakkı var ve biri yalan söylüyorsa bilinmeli." değerlendirmesinde bulundu.