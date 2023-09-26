Polonya'da Düşen Füze Ukrayna'ya Ait Çıktı

Polonya'da Kasım ayında Przewodow köyüne düşerek 2 kişinin ölümüne neden olan füzeye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Füzenin Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğu tespit edildi.

Polonya'da Kasım ayında Przewodow köyüne düşerek 2 kişinin ölümüne neden olan füzeye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Füzenin Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğu tespit edildi.

Polonya'da geçtiğimiz 15 Kasım'da Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşerek 2 can kaybına yol açan füzeye yönelik başlatılan soruşturmada sona gelindi. Polonya'da yayın yapan Rzeczpospolita gazetesinin ulaştığı bilirkişi raporuna göre Polonya topraklarına düşen Rus yapımı S300 5-W-55 füzesi, Ukrayna hava savunma sistemi tarafından ateşlendi. Füzenin 75-90 kilometre menzili olduğu, düştüğü tarihte Rus birliklerinin bulundukları yerlerden ateşlenecek füzelerden hiçbirinin Przewodow'a ulaşacak mesafede olmadığı belirtildi. Söz konusu raporda füzenin Belarus'ta konuşlandırılan Rus birliklerince ateşlenmiş olması durumunda bile söz konusu bölgeye ulaşamayacağı, Przewod köyü ile Belarus arasında 150 kilometre mesafe bulunduğu kaydedildi.

Polonya yüksek alarm seviyesine geçmişti

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda olay günü yaptığı açıklamada, füzenin hangi ülkeye ait olduğuna dair ellerinde net bir kanıt olmadığını belirtmişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise füzenin Rusya tarafından ateşlendiğini iddia etmiş, ülkesinin Polonyalı makamlarla her türlü iş birliğine hazır olduğunu bildirmişti. Polonyalı makamlarca tamamlanan soruşturmada Zelenskiy'nin sözlerine rağmen Ukrayna'nın bugüne kadar Polonya ile hiçbir şekilde iş birliği yapmadığı ifade edildi. - VARŞOVA