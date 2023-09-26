Polonya'da dini pratikler en yüksek seviyede

Polonya'da yayımlanan son rapora göre, dini pratiklerin Avrupa'daki en yüksek seviyede bulunduğu ülke Polonya olurken, 55 yaş üstü nüfusun yüzde 88'i inançlı olduğunu beyan etti. Polonya'da Kilise 2023 raporu, dini inancın hala Polonya'nın önemli bir parçası olduğunu ve kilisenin Avrupa'daki en kalabalık havarisel güçlerden birine sahip olduğunu gösterdi.

Polonya'da yayımlanan "Hristiyanlık ve kiliseler" konulu son rapora göre, dini pratiklerin Avrupa'daki en yüksek seviyede bulunduğu ülke Polonya olurken, 55 yaş üstü nüfusun yüzde 88'i inançlı olduğunu beyan etti.

Katolik Bilgi Ajansınca Ulusal Düşünce Mirası Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan "Polonya'da Kilise 2023" raporu yayımlandı.

Rapor, dini inancın hala Polonya'nın önemli bir parçası ve buradaki kilisenin de "Avrupa'daki en kalabalık havarisel güçlerden birine sahip" olduğunu gösterdi.

Raporda, Polonya'daki dindarlığın nesillere ve sosyal çevreye göre farklılık gösterdiği belirtilerek, kilisenin toplumun büyük kısmı için önemli bir otorite olmaya devam ettiği ifade edildi.

Dini inancın, özellikle genç nesil Polonyalılarda zayıfladığı kaydedilen raporda, Polonya'nın Avrupa'da dini pratiklerin en yüksek seviyede bulunduğu ülke olduğu belirtildi.

Raporda, ülkedeki 55 yaş üstü nüfusun yüzde 88'inin kendisini inançlı olarak beyan ettiği, genç kuşağın da yarısının kiliseye yakın olduğu kaydedildi.

Ülkede kiliselerde düzenlenen pazar ayinlerine katılım oranının da ciddi anlamda azaldığı aktarıldı.

Raporda, kilisenin, hayırseverlik alanında son derece aktif ve devletten sonra ülkedeki ikinci sosyal refah kurum olduğu ifade edildi.

Polonya'da kilisenin, özellikle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla hala güçlü olduğu vurgulanan raporda, ülkede 34 bin 700 din adamı bulunduğu ve bunun son 1000 yılın en yüksek sayısı olduğu bilgisi paylaşıldı.