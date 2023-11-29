Polonya'da bir lisede bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Polonya'nın Kadzidlo kasabasında bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Polonya'nın Kadzidlo kasabasında bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Okulun öğrencilerinden olan 18 yaşındaki saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Polonya'nın doğusunda yer alan Kadzidlo kasabasındaki Bölge Lisesi'nde (Zespol Szkol Powiatowych) bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis Komiseri Tomasz Zeranski yaptığı açıklamada, saldırganın öğleden sonra ders esnasında bir sınıfa girerek 18 yaşındaki bir kız öğrenciyi karnından, 19 yaşındaki bir erkek öğrenciyi ise boynundan bıçakladığını bildirdi. Zeranski, sınıftaki öğrencilerin çabasına rağmen kaçmayı başaran saldırganın okulun önünde bir başka kişiyi de kolundan bıçakladığını aktardı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan kız öğrencinin ise ameliyat için helikopterle başka bir hastaneye sevk edildiği ifade bildirildi.

Okulun öğrencilerinden olduğu belirlenen 18 yaşındaki erkek saldırgan ilerleyen saatlerde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan saldırganın polisteki sorgusu sürerken, saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - VARŞOVA