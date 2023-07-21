Polonya'da ABD'ye ait askeri dron ormanlık alana düştü

Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait askeri dronun ülkenin güneybatısında ormanlık alana düştüğünü açıkladı. Dronun düşmesi sırasında herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı belirtildi.