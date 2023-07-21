Polonya'da ABD'ye ait askeri dron ormanlık alana düştü
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Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait askeri dronun ülkenin güneybatısında ormanlık alana düştüğünü açıkladı. Dronun düşmesi sırasında herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı belirtildi.
Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait askeri dronun, ülkenin güneybatısında ormanlık alana düştüğünü açıkladı.
Bakanlığın, dün öğleden sonra gerçekleşen olaya ilişkin açıklamasında, eğitim sırasında dronla iletişimin koptuğu belirtildi.
Dronun ormanlık alanda düştüğü ifade edilen açıklamada, olayda yaralı veya hasar olmadığı bildirildi.
Polonya medyasına konuşan bir görgü tanığı, ülkenin güneybatısındaki Trzebien köyü yakınlarındaki ormanlık alana bir cismin düştüğünü görmesinin ardından itfaiyeye haber verdiğini aktardı.
Polonya Haber Ajansına (PAP) konuşan itfaiye sözcüsü Piotr Pilarczyk ise itfaiyeden önce ordunun olay yerine vardığını söyledi.
Pilarczyk, kanadı yaklaşık 8 metre genişliğindeki dronun düşmesinin ardından patlama meydana gelmediğini kaydetti.
Savunma Bakanlığı, Associated Press'e gönderdiği e-postada, dronun ABD tarafından toplandığını bildirdi.
Polonya'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 10 bin 500 ABD askeri birliğinin olduğu biliniyor.