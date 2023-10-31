Polonya'da 4 Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Rahip Gözaltına Alındı

Polonya polisi, 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 64 yaşındaki rahibi gözaltına aldı.

Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, Gdansk Polis Sözcüsü Piotr Pawlowski, 15 yaşından küçük çocuklara karşı bir dizi cinsel suç işlediğinden şüphelenilen rahiple alakalı dosya üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Pawlowski, "64 yaşındaki şahsın, kurbanlarını cinsel ilişkiye veya diğer cinsel eylemlere yönlendirmek için dini uygulamaları yerine getirme bahanesiyle ruhani bir rehber rolünden kaynaklanan güvenden yararlandığı iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Şüpheli Polikarp N, toplamda 4 çocuğa karşı işlenen 14 suçla ilgili dinlendi.

Mahkeme, savcının talebi üzerine rahip hakkında 3 aylık gözaltı kararı verdi.

Şüpheli, suçlamaları kabul etmedi ve açıklama yapmayı reddetti.