Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Polonya'nın Sochaczew kasabasında 2 kişi, buldukları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ormanda yaktıkları ateşe attı. Bombanın patlamasıyla şahıslardan biri hayatını kaybetti, diğeri hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Sochaczew kasabasında gece saatlerinden akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece yarısına doğru kasaba yakınlarındaki bir ormanda şiddetli patlama meydana geldi, daha sonra yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde 1 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yaralı halde bulunan diğer kişi ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin küçük çaplı yangını söndürmesinin ardından polisin yaptığı inceleme sonucu patlamanın nedeni ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan 26 yaşındaki iki şahsın ormanda buluşarak ateş yaktığı, daha sonra buldukları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ateşe attıkları ve şiddetli patlama meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın yol açtığı sarsıntının 15 kilometre uzaklıktan hissedildiği, olay yerine birkaç kilometre uzaklıktaki bazı evlerin ise camlarının kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahsın ise sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yetkililer patlayıcılara karşı uyarıyor

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 79 yıl geçmiş olmasına rağmen bazı patlayıcıların hala tehlike arz ettiğini belirten Polonyalı yetkililer, halkı patlayıcı madde bulmaları durumunda dokunmadan derhal polise haber vermeleri gerektiği konusunda sürekli uyarıyor. Sochaczew polisinin ise patlamaya yol açan 2 şahsın söz konusu bombayı nerede ve ne zaman bulduğuna dair çalışmaları sürüyor. - VARŞOVA