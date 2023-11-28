Polonya'da 1,8 Milyon Kişi Aşırı Yoksulluk İçinde

Polonya'da 2022 yılında aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısının 1,8 milyon olduğu bildirildi. Ülkede aşırı yoksulluk içinde yaşayanların çoğunluğunu çocuklar ve emekliler oluşturuyor.

Polonya'da 2022 yılında aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısının 1,8 milyon olduğu bildirildi.

Bağımsız araştırma merkezi Szlachetna Paczka, Polonya İstatistik Dairesi (GUS) 2022 verilerine dayanarak hazırladığı raporu yayımladı.

Ülkede 1,8 milyon kişinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilen raporda, bunun ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu ortaya konuldu.

Raporda, aşırı yoksulluk içinde yaşayanların 400 binini çocukların, 300 binini ise emeklilerin oluşturduğu ifade edildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sinin (4,5 milyon kişi) görece yoksulluk içinde yaşadığı ve zor şartlarda geçinebildiği kaydedilen raporda, Polonyalıların yüzde 3'ünün gıda ve gündelik hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarını temin edemediği vurgulandı.

Raporda, aşırı yoksulluk tek başına yaşayan bir birey için ortalama 753 Polonya zlotisiyle (5 bin 522 TL), aile bireyleriyle yaşayan biri için de ayda ortalama 670 zlotiyle (4 bin 913 TL) geçinmek zorunda kalmak olarak tanımlandı.

Aşırı yoksulluk içindeki ailelerin hayatta kalabilmeleri için günde 20 Polonya zlotisine (146 TL) ihtiyaç duyduğu kaydedilen raporda, yoksul kesimin genellikle işsiz olmadığı, ancak düşük ücretli işlerde çalıştıkları vurgulandı.

Her üç Polonyalı'dan birinin son altı aydır birikim yapamadığı belirtilen raporda, 2018 yılında 1,7 milyon civarında çalışan Polonyalının yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğu hatırlatıldı.

Polonya'da 2022'de gıda fiyatları neredeyse yüzde 22, konut kiraları da yüzde 20'den fazla artmıştı.