Polonya Cumhurbaşkanı Varşova Ayaklanması'nı Anma Konuşması Yaptı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Varşova Ayaklanması'nın kahramanca olduğunu belirterek, ayaklanmada ölen 180 binden fazla kişiyi unutmamamız gerektiğini söyledi. Ayaklanmanın 79. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere de değinen Duda, ayaklanmanın özgür bir Polonya için gerçekleştiğini vurguladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 1944'te Alman kuvvetlerine karşı gerçekleşen Varşova Ayaklanması'nın kahramanca olduğunu belirterek, "Ayaklanma sırasında 180 binden fazla başkent sakininin öldürüldüğünü ve katledildiğini asla unutmamamız gerekiyor." dedi.

Duda, Varşova Ayaklanması'nın 79. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ayaklanmada yer alan Polonya vatandaşlarının cesaretini övdü.

Ağustos ve eylül boyunca Varşova Ayaklanması'na dair etkinlikler düzenleneceğini vurgulayan Duda, kahramanca direnişin anılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Duda, söz konusu dönemde Varşova'da savunmasız, masum ve acı çeken bir nüfusun olduğuna işaret ederek "Ayaklanma sırasında 180 binden fazla başkent sakininin öldürüldüğünü ve katledildiğini asla unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayaklanmanın özgür bir Polonya için gerçekleştiğinin altını çizen Duda, bu bedelin ülke için ödendiğini sözlerine ekledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük operasyonlarından biri olarak değerlendirilen Varşova Ayaklanması, 1 Ağustos 1944'te başlayıp 2 Ekim 1944'te sona erdi.

Söz konusu dönemde birkaç günden fazla sürmeyeceği düşünülse de 2 ay devam eden ayaklanma, Polonya halkı tarafından "kahramanlık destanı" olarak görülüyor.