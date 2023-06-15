Polonya Cumhurbaşkanı Duda, dört Afrika lideriyle görüştü

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Duda'nın üç liderle bugün başkent Varşova'da ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi. Görüşmelerde diplomatik, ekonomik, eğitim ve teknoloji alanlarındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş ve Afrika Barış Gücü Misyonuyla ilgili konular ele alındı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Duda'nın üç liderle bugün başkent Varşova'da ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.

Buna göre, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile yapılan görüşmede diplomatik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema ile görüşmede ekonomi, eğitim ve teknoloji alanlarındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş tartışıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile ise Ukrayna'ya destek ve Afrika Barış Gücü Misyonuyla ilgili konular görüşüldü.