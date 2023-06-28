Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Ukrayna'ya gitti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'da Anayasa Günü nedeniyle düzenlenecek törenlere katılmak ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gittiğini bildirdi. Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alınan güvenlik önlemleriyle Kiev'e gittiği trenin fotoğrafını paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik Rus saldırı tehdidini de görüşeceklerini belirten Duda, 'Cephe hattında mevcut duruma ilişkin istişarelerde de bulunacağız. Ayrıca temmuzda yapılacak NATO zirvesine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.' ifadesini kullandı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da sabah saatlerinde Kiev'e gittiğini duyurmuştu.